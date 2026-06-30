Renfe activa los Trenes Playeros León-Gijón: Horarios y fechas clave para ir a la playa

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GIJÓN, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe pondrá en marcha, a partir de este próximo miércoles, los Trenes Playeros para facilitar el acceso de los viajeros procedentes de León a las playas de Gijón mediante un servicio diario que estará operativo hasta el próximo 30 de agosto.

Durante este periodo, Renfe modifica la hora de vuelta del tren regional Gijón-León para que los leoneses puedan aprovechar al máximo su estancia en la playa.

Según una nota de prensa de Renfe, de esta forma, el tren partirá de Gijón todos los días a las 20.25 horas y llegará a León a las 23.37 horas.

Para la salida de León de lunes a viernes, los viajeros cuentan con un tren a las 9.16 horas con llegada a Gijón a las 12.20 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos la salida de León se retrasa a las 9.27 horas y la llegada a Gijón es a las 12.39 horas.

Los billetes para los servicios de los Trenes Playeros ya están a la venta en los canales oficiales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, app Renfe, teléfono 912 320 320 y en la web Renfe.com.