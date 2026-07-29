Renfe amplía el plan alternativo de transporte en los trenes de Asturias, Cantabria y León por obras

Archivo - Las vías del tren cerca de la estación de Pedro Abad, en la provincia de Córdoba. - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

OVIEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado la modificación y ampliación hasta mediados de agosto del plan alternativo de transporte establecido en los trenes de servicios comerciales que conectan Asturias, Cantabria y León con Madrid, al prorrogarse el corte por los trabajos que está desarrollando Adif para la construcción de la nueva línea de Alta Velocidad a Cantabria.

La afectación por obras al servicio de trenes, prevista en principio hasta finales de julio, se ha rediseñado para que su prolongación hasta el segundo fin de semana de agosto incida en un menor número de circulaciones, según ha informado Renfe en nota de prensa. Se suprimen en total 10 trenes, por lo que Renfe ha programado y ampliado su Plan Alternativo activo hasta ahora.

Los trabajos de Adif afectarán al tramo Palencia-Monzón de Campos de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 15.30 hasta el 11 de agosto, así como a determinados periodos de los fines de semana del 1, 2, 8 y 9 de agosto. Adicionalmente, no se permite el acceso por ferrocarril a la estación de Palencia durante el fin de semana del 8 y 9 de agosto.

CONEXIÓN ALTA VELOCIDAD ASTURIAS

Los servicios de Alta Velocidad que conectan con Asturias operarán con normalidad el 1 y 2 de agosto, mientras que el fin de semana del 8-9 de agosto se interrumpirá la circulación entre las 18.15 horas del sábado y las 12.00 horas del domingo.

En concreto, durante el sábado 8 de agosto el Alvia 4071 Madrid 7:32 - Gijón 11.24 reforzará la oferta en Asturias; el 'Alvia 4181 Alicante 15:26 - Madrid 18:51 - Gijón 22:50' realizará transbordo por carretera entre Valladolid y León (modifica su horario de llegada a destino); y el 'AVLO 4190 Gijón 18:25 - Madrid 22:25' adelantará su horario, de salida a las 17.10 horas y realizará transbordo por carretera entre León y Valladolid.

El domingo 9 de agosto el 'Alvia 4080 Gijón 8:53 - Madrid 12:52' retrasará su hora de salida a las 9.50 horas, y los viajeros del 'Alvia 4091 Madrid 9:15 - Avilés 13:11' se reubicarán en el 'AVLO 4121 Madrid 11:23 - Gijón 15:21'.

Para los servicios León-Madrid, durante el sábado 8 y el domingo 9, se han programado transbordos por carretera entre Valladolid y León para los trenes incluidos en el tramo horario del corte por obras. El horario de salida con origen en León se adelanta 1 hora y 15 minutos para los servicios con transbordo. En cuanto a las conexiones Santander-Madrid, se realizará transbordo por carretera entre Palencia y Santander el sábado 1 y domingo 2, y entre Valladolid y Santander el sábado 8 y domingo 9.

Renfe recuerda que aquellos viajeros que hubieran adquirido su billete con antelación para alguno de los trenes afectados y prefieran modificar su viaje, podrán hacerlo sin coste ya que Renfe ha habilitado los cambios y anulaciones gratuitos.

La compañía aconseja a los viajeros consultar los horarios de sus trenes antes de viajar y recuerda que los horarios y recorridos de los servicios podrían acumular demoras o sufrir modificaciones durante el transcurso de los cortes programados por estas obras. No obstante, Renfe informará puntualmente, a través de sus canales de comunicación oficiales a los clientes de las posibles modificaciones en sus trenes o en los planes alternativos programados, en el caso de producirse por necesidades operativas.