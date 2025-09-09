Renfe facilita los desplazamientos al Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo

Archivo - Tramo de tierra del Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo 2023 en Llanera. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe y el Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo promueven el transporte en tren de Cercanías para asistir a esta prueba deportiva que celebra este año su edición número 62.

Del 10 al 13 de septiembre, entre las 08,00 y las 21.00 horas, todos los trenes de la línea C7 efectuarán parada en Las Campas, ubicación del parque de asistencia. Este evento deportivo cuenta con varias localizaciones en Oviedo con acceso en tren de Cercanías.

Para más información sobre horarios y facilidades de desplazamiento al Parque de Asistencia del Rally, Renfe recomienda a los usuarios consultar en taquillas de Oviedo ancho métrico y Trubia.