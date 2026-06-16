Renfe inicia en Avilés las primeras obras del plan A Punto para mejorar estaciones en Asturias

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OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha iniciado en Asturias las primeras obras del plan A Punto, un programa destinado a mejorar el estado de estaciones de Cercanías y Ancho Métrico mediante actuaciones de rápida ejecución orientadas a reforzar la accesibilidad, la seguridad y la calidad de las instalaciones.

Los trabajos han comenzado en la estación de Avilés AC y próximamente se extenderán a Avilés Apeadero, según ha informado este martes la compañía ferroviaria.

La intervención en Avilés AC cuenta con un presupuesto de 310.685 euros y se centra en la mejora de la imagen exterior de la estación, con actuaciones en la fachada y la cubierta. Además, se renovará el vestíbulo, se reorganizarán espacios para facilitar la circulación de viajeros y se realizarán mejoras en los andenes.

Por su parte, las obras previstas en Avilés Apeadero supondrán una inversión de 171.559 euros. Entre las actuaciones previstas figuran la renovación del edificio de viajeros y del vestíbulo, así como mejoras en accesibilidad, seguridad e iluminación de los andenes.

Asimismo, se acometerán trabajos de conservación y renovación estética, como la limpieza de grafitis, el saneamiento y repintado de fachadas, la sustitución de canalones y bajantes para evitar filtraciones y la renovación de luminarias exteriores.

INVERSIÓN DE RENFE EN ASTURIAS

Renfe ha señalado que el lote correspondiente a Asturias y Cantabria contempla una inversión total de 3,2 millones de euros, repartidos en cuatro paquetes de actuación. En el Principado está previsto intervenir en un total de 18 estaciones, entre ellas Avilés AC, Avilés Apeadero, Nubledo, La Argañosa-Lavapiés y Vallobín, que figuran entre las primeras incluidas en el programa.

El plan A Punto prevé una inversión global de 24,8 millones de euros para actuar en 110 estaciones de toda España entre 2026 y 2027. La iniciativa busca revertir el deterioro de las instalaciones y mejorar la experiencia de los viajeros mediante actuaciones que generen mejoras visibles a corto plazo.