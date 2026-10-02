Renfe inicia la rehabilitación de los edificios de la estación de Ablaña, dentro de su plan de mejoras

Rehabilitación - RENFE

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha dado comienzo a las obras de rehabilitación de los edificios de la estación de Ablaña, perteneciente a la línea C1 Gijón-Puente de los Fierros, del núcleo de Cercanías de Asturias. La actuación está destinada a mejorar la conservación de estas construcciones y del entorno de la estación.

También comenzarán en breve las obras en la estación de Ujo, de la misma línea. Ambos trabajos se enmarcan en los planes de mejoras de Cercanías y cuentan con una inversión total que supera los 1,4 millones de euros.

Estas intervenciones permitirán actuar sobre fachadas, cubiertas, accesos, marquesinas y espacios exteriores, con el objetivo de mejorar el estado general de las instalaciones y favorecer su conservación a largo plazo.

En Ablaña, los trabajos ya están en marcha e incluyen la mejora del entorno del edificio de viajeros, la actuación sobre la marquesina y el acondicionamiento del acceso al edificio de almacén, que también será rehabilitado. Además, se renovarán elementos exteriores y se retirará el poste de catenaria que atraviesa actualmente la cubierta del almacén, una actuación que facilitará la protección y conservación del inmueble.

En Ujo, donde comenzarán las obras próximamente, los trabajos se centrarán en el acondicionamiento del acceso al edificio de viajeros, la sustitución de las puertas hacia el andén y la mejora de la marquesina.

Con estas obras de acondicionamiento, Renfe avanza en la mejora de dos de sus estaciones del núcleo de Cercanías de Asturias y refuerza su compromiso con los servicios públicos y el mantenimiento y la puesta en valor de sus instalaciones ferroviarias.