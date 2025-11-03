Renfe programa cerca de 300 servicios por carretera para garantizar la movilidad en el trayecto Cudillero-Ribadeo

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe establecerá un Plan Alternativo de Transporte en el que empleará cerca de 300 servicios por carretera para trasladar a los viajeros en el tramo Cudillero-Ribadeo, en el periodo comprendido entre el 12 de noviembre y el 18 de diciembre, mientras Adif lleva a cabo las obras de renovación integral de los puentes de Río Negro y La Formigal.

Estos trabajos de mejora conllevan la interrupción del servicio ferroviario en el tramo Cudillero-Ribadeo de la línea de Media Distancia de Ancho Métrico de Renfe R1 Ferrol-Oviedo.

El plan alternativo se llevará a cabo para los cuatro trenes de viajeros que circulan al día, dos de ida y regreso por la mañana, y otros dos por la tarde. Las paradas de los autobuses se realizarán en los lugares cercanos a las estaciones establecidos, cuya ubicación se encuentra en la cartelería de las estaciones. Los viajeros pueden encontrar toda la información en www.renfe.com y en los canales habituales de la compañía.