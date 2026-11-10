Un repartidor, herido después de que un tren arrollase la furgoneta que conducía en un paso a nivel

Archivo - Hospital Universitario Central de Asturias, HUCA - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta de reparto ha resultado herido de consideración tras ser arrollado por un tren, en circunstancias que se desconocen, en el paso a nivel de Parayes, en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, por el Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a bordo del helicóptero medicalizado.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el herido, de 31 años, fue trasladado con pronóstico reservado, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica. Hasta el lugar del accidente también se desplazó el equipo de Atención Primaria de El Entrego con la ambulancia de soporte vital básico de La Felguera y el equipo médico de una UVI-móvil.

Los 18 pasajeros que viajaban en el tren junto al maquinista resultaron ilesos. Fueron evacuados en autobús. Hasta el incidente se desplazaron efectivos de Bomberos del SEPA del parque de San Martín del Rey Aurelio y el jefe de zona centro.

Cuando los bomberos llegaron al lugar el herido ya se encontraba fuera del vehículo. Tras colaborar con los sanitarios y el Grupo de Rescate en su evacuación y con el traslado de los viajeros retiraron del lugar para regresar a base.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 15.51 horas. En la llamada indicaban que un tren había arrollado un furgón en el citado paso a nivel y su conductor estaba herido y atrapado.

Además de a bomberos, SAMU, Policía Local y Nacional y Guarida Civil se contactó con ADIF para que se cortase el suministro eléctrico de la catenaria y garantizar la seguridad de los intervinientes.