Un requerimiento de Gijón al Norte obliga a aplazar la plantación del bosque en el 'Solarón' de este domingo

Recreación de un bosque urbano en el 'Solarón', en Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón ha aplazado, por el momento a fecha aún sin determinar, la actividad medioambiental de plantación de árboles en el 'Solarón' prevista para este próximo domingo, con la que se busca crear un bosque urbano con vocación de permanencia.

Desde el Consistorio gijonés, se ha justificado que se debe a una petición trasladada desde Gijón al Norte, sociedad que gestiona el Plan de Vías, en la que argumentan que para la realización de la citada actividad es necesario hacer un convenio o firmar una cesión de uso de ese suelo.

"Unos argumentos que resultan como mínimo sorpresivos, dados todos los precedentes de uso de ese suelo en los últimos años", ha llamado la atención el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, en unas declaraciones remitidas por el Ayuntamiento.

El edil, a este respecto, ha explicado que desde la Concejalía se comunicó a ADIF que se iba a llevar a cabo esa plantación "por razón de cortesía institucional, en el convencimiento de que no supondría ningún problema, como al parecer no lo supuso anteriormente la instalación de una zona de suelta canina, la creación de huertos urbanos, la realización de actividades navideñas con diversas instalaciones, la celebración de la fiesta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, la construcción e instalación de caminería, alumbrado público o mobiliario urbano", ha citado como ejemplos.

Ha recordado, al tiempo, que es Emulsa la que mantiene el 'Solarón', lo siega y lo limpia "sin percibir compensación económica alguna de Gijón al Norte por ello", ha remarcado.

Unos trabajos que, según Pintueles, se hacen como servicio público, entendiendo que es inherente a labor que desde las Administraciones realizan en beneficio de los ciudadanos, y más al tratarse de una parcela de la que el Ayuntamiento es cotitular por su participación en Gijón al Norte.

"Parece que a otras Administraciones, con la bochornosa complicidad de una representación de los grupos municipales (a diestra y siniestra), han pretendido convertir en un conflicto institucional la posibilidad de plantar árboles en el 'Solarón' y actúan como cómplices de la paralización de una actuación que es objetivamente buena para la ciudad, querida por la abrumadora mayoría de los gijoneses y para la que se estimaba una asistencia aproximada de 300 personas", ha afeado el edil.

Con todo, ha dejado claro que tanto el PP como la Concejalía que dirige mantienen "intacto" su compromiso con aumentar el patrimonio verde del concejo.

También ha dicho confíar en alcanzar un acuerdo con ADIF para que los árboles que iban a plantarse este próximo domingo puedan llegar a estar en las zonas verdes previstas en el desarrollo urbanístico del 'Solarón', "desde el convencimiento de que son perfectamente compatibles con la construcción de los edificios de viviendas necesarios para la financiación del Plan de Vías", ha remarcado Pintueles.

Ha aclarado, asimismo, que este aplazamiento de la actuación no tiene "ningún" coste para las arcas municipales. "Nuestra apuesta por un Gijón más verde y con un Medio Ambiente más sostenible no se detiene ni la podrán parar algunos con sus politiquerías interesadas, sectarias y cortoplacistas", ha avisado.