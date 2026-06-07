Rescatada en Cabrales una mujer tras lesionarse en una pierna

OVIEDO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han rescatado a bordo del helicóptero medicalizado a una mujer que presentaba una posible fractura de tibia y peroné.

Según información del SEPA recogida por Europa Press, la afectaba estaba en Sotres, en el municipio asturiano de Cabrales. Formaba parte de un grupo de montaña.

La llamada a las sala del 112 se produjo a las 14.00 horas. Los rescatadores realizaron una operación de grúa para extraer a la mujer y trasladarla al Hospital de Arriondas, en Parres.