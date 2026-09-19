Rescatada y evacuada al HUCA una mujer tras caer por un desnivel de 200 metros en Cangas del Narcea

Archivo - Helicóptero del SEPA - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo del helicóptero medicalizado del organismo autónomo, ha trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a una mujer que se cayó por un desnivel de unos 200 metros, en Xedré, Cangas del Narcea.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) la afectada, de 57 años, presentaba politrauma de pronóstico reservado y fue atendida en el lugar del accidente por el médico-rescatador.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 10.04 horas de este sábado. En la llamada indicaban que una persona se había despeñado por un desnivel de unos 200 metros y no podía moverse. Le dolía mucho un brazo y la espalda. Al lugar no había acceso rodado para una ambulancia.