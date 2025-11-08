Rescatada una mujer que se rompió la pierna mientras hacía una ruta de montaña en Belmonte de Miranda

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han rescatado a una mujer que sufrió una fractura en la base del peroné mientras hacía una ruta de montaña en Belmonte de Miranda.

El 112 recibió el aviso a las 14.41 horas. En la llamada se indicó que una mujer se había lesionado en un tobillo y no podía continuar. La afectada se encontraba en una zona arbolada y hasta el lugar se movilizó al grupo de rescate de Bomberos de Asturias a bordo de la aeronave medicalizada del SEPA.

Tras suministrarle analgesia e inmovilizarle la extremidad lesionada, se extrajo del lugar a la senderista, que fue evacuada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).