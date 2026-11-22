Rescate de montaña en Aller - SEPA

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han rescatado a una senderista que se lesionó en un tobillo cuando caminaba por la Collada Linares, en el municipio de Aller.

El helicóptero medicalizado del SEPA tuvo que evacuar a la afectada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). A expensas de más pruebas, presentaba posible fractura de tobillo.

El 112 de Asturias recibió el aviso de la emergencia a las 13.04 horas, y los rescatadores regresaron a la base a las 15.05 horas.