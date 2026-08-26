Rescatada y trasladada al HUCA una menor herida tras caer con su bicicleta en el espigón de Luarca. - SEPA

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), junto al Grupo de Rescate y al equipo sanitario movilizado por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), han rescatado y evacuado a una menor que ha resultado herida tras sufrir una caída con su bicicleta en el espigón de la primera playa de Luarca, en Valdés. La afectada ha sido trasladada en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), a donde ha llegado a las 12.19 horas.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso a las 10.45 horas. En la llamada se ha indicado que una chica que circulaba en bicicleta había caído por un desnivel en el espigón del paseo entre las playas de Luarca.

De inmediato, se han movilizado cuatro efectivos de Bomberos del SEPA con base en Valdés, que se han trasladado con el furgón multisocorro y el vehículo de primera salida. También se ha informado al SAMU, que ha activado al médico, una ambulancia y la UVI móvil de la zona y, posteriormente, al equipo de rescate a bordo del helicóptero medicalizado.

Una vez en el lugar, los bomberos han inmovilizado a la afectada mediante la colocación de un collarín y un ferno-ked. Posteriormente, la han trasladado hasta una zona segura debido a la subida de la marea.

El equipo médico desplazado hasta el lugar ha estabilizado a la menor y el Grupo de Rescate también ha colaborado en las labores de estabilización. Una vez preparada para su evacuación, ha sido trasladada en un colchón de vacío hasta el helicóptero medicalizado para su traslado al HUCA.