Rescatadas ilesas tres personas atrapadas por la crecida del río en la Cueva del Tinganón en Ribadesella

Rescate en Villaviciosa. - SEPA

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo del helicóptero medicalizado, han rescatado ilesas este sábado a tres personas, dos mujeres y un varón, que habían quedado atrapadas por la crecida del río en la Cueva del Tinganón, en Ribadesella.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso a las 10.14 horas. Los propios afectados han alertado de que estaban intentando salir de la cueva, pero la crecida del río había cubierto el camino y les impedía continuar. Las tres personas disponían de algo de comida y agua.

Las condiciones meteorológicas han impedido inicialmente la intervención del helicóptero medicalizado, por lo que se han movilizado bomberos con base en el parque de Llanes. Posteriormente, el Jefe de Bomberos de la Zona Oriente se ha desplazado hasta el lugar y, ante las dificultades para efectuar el rescate, se han activado efectivos del parque de Cangas de Onís y del Grupo de Rescate.

Finalmente, el Grupo de Rescate se ha desplazado hasta la zona a bordo del helicóptero medicalizado. El viento, la crecida del acuífero y el riesgo de desprendimientos han dificultado el acceso, por lo que la intervención se ha desarrollado mediante siete operaciones de grúa.

Los equipos de emergencia han dado por finalizada la operación de rescate a las 14.48 horas. La sala del 112 del SEPA ha informado del suceso a la Guardia Civil.