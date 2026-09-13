Rescatadas tres personas en Cabrales, Quirós y Cangas de Onís

Archivo - El Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo del helicóptero medicalizado del organismo autónomo. - SEPA - Archivo

OVIEDO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias han rescatado este domingo a un hombre y dos mujeres en Cabrales, Quirós y Cangas de Onís.

La primera intervención ha sido al norte de Puertas de Cabrales, donde los rescatistas, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), han rescatado a un varón francés, de 38 años, que se había caído mientras hacía una ruta en bicicleta por un terraplén de entre 10 y 15 metros.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido a las 13.08 horas el aviso del propio accidentado. El hombre, según ha explicado, no tenía agua y no podía subir por sus medios.

Una vez en la zona, los rescatadores han ejecutado una operación de grúa, en la que se han desplegado unos 45 metros de cable, para extraer al afectado del espacio en el que se encontraba. El accidentado no ha resultado herido y lo han dejado en una zona por encima del lugar por el que se había caído.

UNA MUJER ACCIDENTADA EN QUIRÓS

Posteriormente, a las 14.03 horas, el Centro de Coordinación ha recibido otra llamada informando de que una mujer se había caído unos 80 metros en una zona escarpada, en la Muesca La Cigacha, Quirós.

Dos bomberos-rescatadores y una médica-rescatadora han accedido hasta la afectada, que ha sido estabilizada y extraída mediante una grúa para ser trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

UNA SENDERISTA EN CANGAS DE ONÍS

Por último, a las 16.07 horas, una mujer de 54 años se ha lesionado un tobillo cuando hacía la ruta del canalón del Conjurtao y Jou del Resecu, en Cangas de Onís.

De inmediato se ha informado al equipo de rescate que se encontraba finalizando una intervención en Quirós. Tras repostar en La Morgal, a las 17.02 horas los rescatadores han atendido a la herida, que ha sido evacuada al Hospital Comarcal de Arriondas, llegando al centro a las 17.41 horas.