Rescatado un hombre que se lesionó una pierna en la ruta ak lago Ubales, en Caso

OVIEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Asturias, a bordo helicóptero del SEPA rescataron este domingo a un hombre que presentaba una lesión muscular en un gemelo. El afectado formaba parte de un grupo de montaña de Palencia.

El hombre se lesionó mientras realizaba la ruta al lago Ubales, en el concejo de Caso, debajo Pico Cascayón, según informa el 112 Asturias en su cuenta de la red X.

La sala 112 Asturias recibió el aviso a las 13:56 horas. Se indicaba que el hombre no podía continuar por una posible rotura de fibras. Los rescatadores lo atendieron y llevaron hasta lugar donde estaba autobús del grupo de montaña. Se informó a SAMU y a la Guardia Civil.