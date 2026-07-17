Rescatado ileso un hombre atrapado en un zarzal cerca de la playa de Sienra, en Cudillero

Archivo - Oviñana (Cudillero), en Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en parque de Pravia junto al Grupo de Rescate de Bomberos han rescatado ileso, a un hombre de unos 45 años que quedó atrapado en un zarzal en las inmediaciones de la playa de Sienra, Cudillero. Fue trasladado por los bomberos hasta el lugar donde había dejado estacionado su vehículo.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 23.00 horas. En la llamada, realizado por el propio afectado, indicaba que estaba atrapado en medio de un zarzal y no podía salir, llevaba una hora intentándolo.

La Sala 112 del SEPA activó a los bomberos y al Grupo de Rescate. Cuando los bomberos de Pravia llegaron a la zona localizaron al hombre. Se había caído en un socavón de unos dos metros de profundidad.

Con ayuda de una escalera de rescate lograron sacar al afectado que rehusó asistencia sanitaria. Finalizada la intervención ambos equipos retiraron a sus respectivas bases. El incidente se puso en conocimiento de la Guarida Civil y del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).