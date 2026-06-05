Rescatado en Onís un hombre de 26 años que se perdió

OVIEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han rescatado, a borde del helicóptero medicalizado, a un hombre de 26 años que se perdió en el municipio asturiano de Onís.

Fue el propio joven el que llamó al 112 a las 15.43 horas, según información del SEPA recogida por Europa Press. Había salido de Los Lagos de Covadonga y se dirigía a Vega de Ario, pero se desorientó.

Los rescatadores lo localizaron ileso en un pico alejado de la zona a la que tenía previsto ir. Lo dejaron en el estacionamiento de Los Lagos y volvieron a base a las 17.18 horas.