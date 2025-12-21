Rescatados dos hombres que se vieron sorprendidos por un alud de nieve en Pico Toneo (Aller)

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), han rescatado este domingo a dos hombres que resultaron afectados por un alud de nieve en la zona del corredor del Pico Toneo, en el municipio asturiano de Aller.

Uno de ellos ha sido evacuado por el equipo de rescate al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ya que presentaba un corte en la cabeza.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13.49 horas. Fue uno de los afectados quien efectuó la llamada. Explicó que un alud de nieve los había arrastrado y su compañero estaba semiinconsciente. Minutos después señaló que su compañero estaba recuperando la consciencia.

Se movilizó al equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada. A las 14.22 horas se informó que los rescatadores ya estaban con los dos afectados.

Según las primeras informaciones, estaban haciendo una ruta con crampones, cuando el desprendimiento de una capa de hielo causó el alud de nieve que los arrastró unos 300 metros dejándolos semienterrados.

Tras ser atendidos, el grupo de rescate trasladó a uno de ellos hasta donde tenía estacionado su vehículo, en la zona de San Isidro, y al segundo rescatado lo evacuó al HUCA.

Los rescatadores dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 15.31 horas. La sala del 112 del SEPA informó a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).