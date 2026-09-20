Rescatados dos senderistas que se sintieron indispuestos en la ruta de Horcada de Caín, en Picos de Europa

Picos de Europa - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias han rescatado a dos senderistas, un hombre de 36 años y una mujer de 31, que se sintieron indispuestos cuando hacían la ruta de Horcada de Caín a Urrielles (Cabrales).

Según información del SEPA en su perfil en la red social X, recogida por Europa Press, los afectados fueron evacuados en helicóptero por el grupo de rescate de Bomberos de Asturias.

El 112 recibió la llamada de alerta a las 14.58 horas y, tras evacuar al hospital de Arriondas a ambos afectados, regresó a la base a las 16.55 horas.