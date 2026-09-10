Rescatados ilesos tres montañeros que se desorientaron por la niebla cerca del refugio de Urriellu

Picos de Europa - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha localizado y evacuado, ilesos, a tres montañeros que se desorientaron este miércoles por la niebla en las inmediaciones del refugio de Urriellu, en Cabrales.

Según ha explicado el SEPA en nota de prensa, el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 13.41 horas de ayer miércoles. En la llamada los propios afectados explicaban que estaban haciendo la ruta de La Milla de Picos y estaban enriscados en la zona del Urriellu, donde había mucha niebla.

La Sala del 112 del SEPA los transfirió con el Grupo de Rescate, que les facilitó indicaciones para volver al sendero y poder continuar la ruta. También se les indicó que contactasen de nuevo con el servicio de emergencias para indicar si habían conseguido o no volver al camino. A las 14.42 horas los montañeros señalaron que había mucha niebla en la zona y estaba lloviendo.

Debido a estas condiciones meteorológicas, el helicóptero dejó a los dos bomberos-rescatadores en una zona más alta y regresó a La Morgal, y a las 16.28 horas informaron de que estaban con los perdidos, a los que bajaron hasta el refugio de Urriellu. Los tres afectados, dos hombres y una mujer, se encontraban en enriscados en El Frailón.

A las 19.39 horas los efectivos del SEPA informaron de que los afectados, debido al cansancio, habían decidido pernoctar en el refugio. El equipo de rescate bajó caminando hasta Pandébano, donde los recogió personal del SEPA en un vehículo para regresar a base. Finalizada la intervención los dos bomberos rescatadores regresaron a su base en La Morgal a las 23.59 horas de ayer.