Rescatados una peregrina en Allande y un senderista de 79 años en Cabrales tras sufrir lesiones en las piernas

Los servicios de emergencias atienden a la peregrina lesionada en Allande. - SEPA

OVIEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), ha intervenido hoy en dos rescates de montaña en los concejos de Allande y Cabrales para auxiliar a dos personas heridas en las piernas.

La primera de las intervenciones tuvo lugar en Cabrales, tras recibir el 112 un aviso a las 11.02 horas. En la llamada se indicaba que un hombre de 79 años se había lesionado en una rodilla tras sufrir una caída mientras bajaba desde la zona de los Cabrones hacia Bulnes, lo que le impedía continuar caminando.

Hasta el lugar se desplazó el equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada. Tras ser atendido por el médico-rescatador, se determinó que el hombre presentaba una lesión previa y solo requería descanso, por lo que no fue necesaria su evacuación a un centro hospitalario. Los efectivos lo trasladaron hasta la localidad de Sotres, donde se encontraba alojado, dando por finalizado el servicio a las 12.10 horas.

Posteriormente, a las 12.35 horas, el 112 registró un nuevo aviso en el que se informaba de que una peregrina se había roto un tobillo en las inmediaciones del Alto del Palo, en el municipio de Allande, a unos 200 metros de la carretera.

Para este operativo se movilizó a los efectivos de Bomberos de Asturias con base en Grandas de Salime, así como al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado. Por su parte, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) ha activado al médico de Berducedo.

Una vez localizada la afectada a las 13.36 horas, fue asistida por la médica-rescatadora y posteriormente izada a la aeronave mediante una operación de grúa. La herida fue evacuada y trasladada en el helicóptero hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, concluyendo la intervención a las 14.42 horas. El Servicio de Emergencias informó asimismo de los hechos a la Guardia Civil.