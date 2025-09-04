Rescate en la Ruta del Cares: Hallan ilesos a dos montañeros alemanes perdidos

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), ha localizado ilesos a dos montañeros alemanes en la Ruta del Cares, Cabrales, según ha informado el SEPA.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió, a las 23:09 horas de ayer, una llamada en la que se explicó que eran compañeros de dos hombres que habían salido a hacer la Ruta del Cares y no habían regresado al hotel en el que se alojaban y no contestaban a sus llamadas.

El equipo de rescate salió en su búsqueda a primera hora de esta mañana y a las 08.39 horas indicaron que habían localizado, ilesos, a los dos hombres en la parte baja de la Canal del Agua.

Los afectados explicaron que habían subido a Amuesa y Cabrones y se desorientaron bajando la Canal del Agua, llegando a un punto, en la zona de los cortados del Cares, en el que no tenían opción de salida.

Un bombero-rescatador accedió a ellos mediante una operación de grúa, y con otras dos, los rescatadores los pudieron extraer del lugar e izar a la aeronave. Luego se trasladó a ambos hasta Poncebos. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, que activó al GREIM, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los 112 de Castilla y León y Cantabria.