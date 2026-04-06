Riesgo extremo de incendios forestales en Asturias este martes: consulta los concejos afectados

Índice De Riesgo De Incendio Forestal El Asturias Para Este Martes, 7 De Abril. - INDUROT

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Toda Asturias estará este martes, 7 de abril, en riesgo de incendio forestal, con la mayoría de los concejos, 55 en total, en nivel 'extremo', según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). Del resto de municipios, 19 presentan riesgo 'muy alto' y cuatro riesgo 'alto'.

Entre los concejos en riesgo extremo se encuentran Allande, Aller, Avilés, Belmonte de Miranda, Bimenes, Boal, Candamo, Cangas del Narcea, Carreño, Caso, Castrillón, Coaña, Corvera, Cudillero, Degaña, El Franco, Gijón, Gozón, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Illas, Langreo, Las Regueras, Laviana, Lena, Llanera, Mieres, Morcín, Muros del Nalón, Nava, Navia, Noreña, Oviedo, Pesoz, Pravia, Proaza, Quirós, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Santo Adriano, Sariego, Siero, Sobrescobio, Somiedo, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Teverga, Tineo, Valdés, Villayón y Yernes y Tameza.

Los concejos con riesgo 'muy alto' son Amieva, Cabrales, Cabranes, Cangas de Onís, Caravia, Castropol, Colunga, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Piloña, Ponga, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Taramundi, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villaviciosa. En riesgo 'alto' se sitúan Llanes, Peñamellera Baja, Ribadedeva y Ribadesella.

Con niveles altos permanecen prohibidas las quemas, debido también a niveles elevados de contaminación. La información, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.