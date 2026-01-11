Riesgo de incendios en Asturias: cinco concejos con nivel alto y siete con nivel moderado este domingo - INDUROT

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias registra este domingo riesgo alto de incendios forestales en cinco concejos: Coaña, El Franco, Navia, Tapia de casariego y Valdés, según los datos publicados por la Consejería de Movilidad y Medio Ambiente.

Según ha informado el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), otros siete concejos alcanzan un riesgo moderado. Estos son Castropol, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tiros de Abres, Tineo, Vegadeo y Villanueva de Oscos.

El resto se encuentran en riesgo bajo. El Principado recuerda a la población la importancia de la precaución en actividades al aire libre y cumplir con las recomendaciones de seguridad para prevenir incendios, especialmente en zonas con riesgo alto y moderado.

El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Indurot, que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'