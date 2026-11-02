El riesgo de incendios baja en Asturias y solo nueve concejos mantienen un nivel moderado

Archivo - Bosque del Parque Natural de Redes en Asturias. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de incendios forestales desciende este martes, 3 de noviembre, en Asturias, donde nueve concejos presentan un nivel moderado y los otros 69 se sitúan en riesgo bajo, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). Ningún municipio alcanza los niveles alto, muy alto o extremo.

Los concejos con riesgo moderado (índice 2) serán Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón. En el resto, el índice será 1, correspondiente a riesgo bajo.

La información del Principado de Asturias está calculada en base a las previsiones meteorológicas de AEMET disponibles a las 9.30 horas del día de hoy y a los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.