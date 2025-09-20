Riesgo de incendios forestales en Asturias: ocho concejos en nivel moderado

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales en Asturias se mantiene este sábado en nivel moderado en los concejos de Cabranes, Cangas de Narcea, Caravia, Colunga, Degaña, Ibias, Tineo y Villaviciosa, mientras que en el resto del territorio autonómico la situación se considera de bajo riesgo, según ha informado el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

El Principado recuerda a la población la importancia de la precaución en actividades al aire libre y cumplir con las recomendaciones de seguridad para prevenir incendios, especialmente en zonas con riesgo moderado.

El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Indurot, que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.