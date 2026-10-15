El riesgo de incendios forestales baja en Asturias, con seis concejos en nivel alto este viernes

Archivo - Parque de Bomberos de Villaviciosa, Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de incendios forestales baja este viernes en Asturias, con seis concejos en nivel alto y el resto del territorio en niveles bajo o moderado, según la previsión del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). La situación contrasta con la de jornadas anteriores, en las que el riesgo alto se extendía a toda la comunidad autónoma.

En concreto, Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz y Villayón presentan riesgo alto. Los concejos de Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Castropol, Degaña, Grado, Ibias, Proaza, Quirós, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Santo Adriano, Somiedo, Taramundi, Teverga, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Yernes y Tameza presentan riesgo moderado. Los 54 restantes tienen riesgo bajo.

El índice de riesgo de incendios forestales del Principado se calcula a partir de las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), disponibles a las 9.30 horas de este jueves, así como de los datos de recurrencia temporal y espacial de los incendios forestales.