El riesgo de incendios este lunes es alto en Cangas de Narcea, Degaña, Ibias y Tineo

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales en Asturias se sitúa este lunes en alto en los concejos de Cangas de Narcea, Degaña, Ibias y Tineo, mientras que se mantiene en moderado en Allande, Belmonte de Miranda, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz, Somiedo y Villayón. En el resto de la región, el riesgo es bajo.

Según ha informado el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), el resto de la región registra un nivel bajo de riesgo de incendios.

El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Indurot, que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.