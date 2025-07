Ripa llama a guardar los tiques del Huerna y reclama "excavadoras" para eliminar un peaje "ilegal"

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado asturiano Daniel Ripa ha instado a los conductores que utilicen la autopista del Huerna (AP-66) a guardar los tiques de pago o los extractos bancarios tras recordar que la Comisión Europea declaró ilegal la prórroga de la concesión de este peaje. En su opinión, la solución pasa porque el Gobierno desmantele físicamente las casetas de pago con excabadoras, como asegura que se ha hecho en otras autopistas del estado.

"Vamos a recuperar ese dinero", ha asegurado este jueves durante una comparecencia ante los medios, coincidiendo con la operación salida de agosto. Ripa fue quien presentó en 2021 la denuncia ante la Comisión Europea que dio origen al procedimiento de infracción contra el Gobierno por la prórroga del peaje del Huerna. La Comisión concluyó que la ampliación de la concesión vulneró la normativa europea de contratación pública.

"Desde el 17 de octubre de 2021 no se debería estar pagando el peaje", ha apuntado Ripa, que ha explicado, además, que el Gobierno no puede recurrir la sentencia europea. Ante este marco, ha advertido de que si el Gobierno no suprime el peaje antes del 17 de septiembre, podría ser multado por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. "Les van a condenar y encima les van a multar", ha asegurado.

Ripa ha criticado al Ministerio de Transportes y al ministro Óscar Puente por intentar mantener un peaje que considera "ilegal" y que fue establecido en el año 2000 "para beneficiar a una empresa". "Es una vergüenza que el Ministerio de Transportes se alinee con Aznar", ha manifestado.

A su juicio, "la solución es muy sencilla" y pasa por actuar como se ha hecho en otras autopistas del Estado, donde "las excavadoras tiraron abajo las casetas de peaje" tras finalizar la concesión. "Así sucedió en la A-2 hacia Barcelona, entre Burgos y el País Vasco, entre Sevilla y Cádiz o en Alicante", ha afirmado.

Por otra parte, el exdiputado ha anunciado que presentará una petición de revisión de oficio al Gobierno de España y ha llamado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa "pedir el cumplimiento de la sentencia". Finalmente, Ripa ha advertido que si el Gobierno socialista mantiene el peaje hasta 2050, "esa injusticia" podría pasar factura electoral en Asturias.