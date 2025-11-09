Robótica, Inteligencia Artificial y química en la Semana de la Ciencia en San Martín del Rey Aurelio

Presentación de la semana de la ciencia de San Martín del Rey Aurelio. - SMRA

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

San Martín del Rey Aurelio celebra la Semana de la Ciencia a partir del lunes con un programa de actividades que se desarrollarán a lo largo del mes de noviembre. La robótica, la inteligencia artificial y la química serán las protagonistas.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el lunes 10 se celebrará un taller de química en la Casa de la Cultura de El Entrego, para niños de entre 6 y 14 años, a partir de las 18.30 horas.

Un segundo taller, esta vez de robótica, tendrá lugar en la Casa de la Juventud, en Sotrondio, el jueves 13 de noviembre, a la misma hora, para niños de entre 6 y 12 años.

La programación incluye también visitas guiadas al Centro de Investigación en Nanotecnología y Nanociencia, para conocer el Museo Holográfico, y visitar los laboratorios, los días 12 y 13 de noviembre, respectivamente, a las 10.00 horas.

Entre los actos previstos figura también una charla sobre inteligencia artificial, el jueves 20 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Casa de la Cultura, en El Entrego, a cargo de Noelia Rico, directora del Centro de Estudios sobre Impacto Social de la IA de la Universidad de Oviedo.

Por otra parte, la Casa de la Juventud albergará hasta el 17 de noviembre la exposición 'Concejos con ciencia', que se podrá visitar de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.