Rockvera 2025 volverá a reunir en Las Vegas a las más destacadas bandas del panorama musical rock y metal

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival de música, Rockvera, volverá a reunir en Las Vegas a las más destacadas bandas del panorama musical rock y metal nacional y regional. Será el sábado 30 de agosto, con el apoyo del Ayuntamiento de Corvera y de la mano de la asociación MonoRock, y será uno de los aperitivos de las Fiestas de Corvera.

El festival de rock más veterano de Asturias, fiel a su trayectoria, tendrá la entrada gratuita. Rockvera se ha convertido en cita imprescindible para los amantes del rock y el metal en el norte de España.

En en el habitual emplazamiento del festival, el Teatro El Llar, se darán cita las siguientes bandas: Leize, Dünedain, La Tarrancha, November, Maverick, Ochobre, y Tribute Against the Machine.

Rockvera se caracteriza por la mezcla de estilos dentro del género rock en su más amplia versión, y la apuesta por nuevas bandas, junto a grupos ya consagrados.