Rodrigo Cuevas critica el modelo festivo de Oviedo durante un concierto en Tarragona

El cantante y compositor Rodrigo Cuevas durante un concierto en el parque Enrique Tierno Galván, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista asturiano Rodrigo Cuevas puso este fin de semana a Oviedo como ejemplo de cómo, a su juicio, una fiesta puede perder su carácter popular tras la desaparición de las casetas. Lo hizo durante un concierto en Tarragona, donde intervino en el debate sobre el futuro de las Barraques, un espacio alternativo de las fiestas de Santa Tecla cuya continuidad en su ubicación habitual está en cuestión por una decisión del Ayuntamiento.

Cuevas interrumpió durante unos minutos su actuación en el Auditori del Camp de Mart después de que una integrante de la organización de Barraques explicase al público la polémica surgida por el cambio de ubicación de este espacio de las fiestas de Santa Tecla, que se celebra desde hace 20 ediciones en el Passeig de les Palmeres. La concejala de Cultura, Sandra Ramos, presente entre el público, confirmó que el Ayuntamiento les había pedido buscar otra ubicación.

Tras escuchar las explicaciones, el cantante se dirigió a la edil y afirmó que "no es un buen camino robarle los espacios populares a las fiestas populares de los municipios".

A continuación, recurrió al caso de la capital asturiana para defender su argumento. "En Oviedo fueron muy listillos, hicieron lo mismo. Quitaron las fiestas populares, las barracas populares de la ciudad y la fiesta hizo 'caput'", afirmó.

"La fiesta popular se perdió", añadió Cuevas. Antes de retomar el concierto concluyó: "Yo no lo haría". Sus palabras fueron recibidas con aplausos por buena parte del público asistente.