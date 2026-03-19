Rodríguez garantiza que las medidas del Gobierno "protegerán" a la ciudadanía de las consecuencias de la guerra

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha lanazado este jueves un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía en relación a los efectos de la guerra de Irán. Ha sido en el transcurso de una comparecencia en Oviedo, donde ha firmado un protocolo sobre vivienda. En ese marco, Rodríguez ha aprovechado para recordar que el Gobierno central aprobará este viernes en una reunión extraordinaria una serie de medidas para paliar la situación.

"Aquí está su gobierno para proteger a la ciudadanía", ha señalado la Ministra, apuntando que la guerra está afectando a la calidad de vida de la vida de las personas, de las empresas o de los agricultores.

"Podemos trasladarles a ustedes, a los asturianos, el compromiso del Gobierno de España, como hemos hecho en todas las crisis, de atender y de dar respuesta y cobijo a todas las necesidades que surjan de esta crisis, sabiendo que la mejor respuesta que podemos dar es que esta guerra acabe lo antes posible", ha subrayado.

Entre tanto, ha comentado que el Gobierno va a tomar las medidas necesarias este viernes. "Espero que en este caso y en esta crisis no tengamos que activar otros paquetes y otras medidas", ha señalado.

"Donde otros tienen la prioridad en lanzar misiles sobre hogares de gente inocente, nosotros lo que queremos es levantar casas para la gente de nuestro país", ha zanjado, haciendo referencia al trabajo de su Ministerio.

En la misma comparecencia también ha participado el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, quien se ha mostrado confiado en las medidas que pueda adoptar el Ejecutivo central. Ha dicho que él tenía razón cuando mostraba su preocupación acerca de las consecuencias que tendría, también en Asturias, el ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel.