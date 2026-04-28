Roqueñí no ve vinculación entre el accidente de la mina de Cerredo y la gestión política

Archivo - Nieves Roqueñí, en una imagen de su comparecencia en la comisión que investiga el accidente de Cerredo - CAPTURA WEB - Archivo

OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, ha dicho este martes que el informe elaborado por la Inspección General de Servicios encargado por el Gobierno asturiano a raíz del accidente de la mina de Cerredo, en la que murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos, no establece vinculación entre lo sucedido y la gestión política.

Roqueñí, que fue consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico en el Ejecutivo asturiano, de la que dependía el servicio de Minas, es una de las siete personas que figura señalada por responsabilidad en el dictamen elaborado por la presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el accidente, Covadonga Tomé. Son varios los partidos que han perdido su dimisión. También el Ayuntamiento de Gijón.

"Lo que tengo que decir es que el informe de la Inspección de Servicios ha marcado actuaciones a mejorar, pero no hace una vinculación del accidente y la gestión política", ha puntualizado Roqueñí en unas declaraciones de Gijón.

"Me mantengo esa posición de falta de vinculación entre lo que es la causa del accidente y la gestión que se ha hecho en la Consejería", ha insistido, en unas declaraciones emitidas por Radio Asturias y recogidas por Europa Press.