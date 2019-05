Rosón (Somos) asegura que el PP se "desangra" en Oviedo y "pierde toda posibilidad de formar un gobierno estable"

Publicado 29/04/2019 13:38:08 CET

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Economía y Empleo, Rubén Rosón, ha mostrado este lunes su satisfacción tras "conseguir frenar la involución social que algunos pregonaban". El edil de Somos celebra que "el PP se desangre completamente en Oviedo" y, a su juicio, "pierde toda posibilidad de formar un gobierno estable".

Rosón también se ha referido a Vox. "Muchos de sus votos salen del saco del PP y por tanto no son más votos para la derecha", ha explicado. El concejal se referido así en su balance de una noche electoral en la que "España, Asturias y Oviedo dijeron que no querían esa vuelta atrás ochenta años". En declaraciones a los medios, ha señalado que "Podemos es la fuerza clave a nivel estatal" y "será esta fuerza política la que decida si habrá un gobierno estable o no".

Asimismo, ha precisado que en "su corta vida política", de estos cuatro años, ha asistido al "decimoquinto entierro de Podemos", que luego, según ha señalado, "nunca se da a nivel de resultados".

"Podemos es la fuerza clave a nivel estatal, la fuerza que va a decidir si hay un gobierno estable o no", ha aclarado. Ante los resultado estatales de este domingo, "queda claro que dentro de un mes revalidaremos este gobierno", ha destacado.

Por otro lado, Rosón se ha referido al PSOE de quien dice que "le funcionó muy bien apelar al voto del miedo en las generales" pero confía que en las próximas elecciones autonómicas y municipales "se de un paso más" y que la gente vote con "ilusión". Concretamente se ha referido a la ciudad de Oviedo, "hay que votar por sus intereses y por proyectos concretos".

En este sentido, ha destacado que "el cambio que se consolidó en 2015 no tiene marcha atrás". También ha recordado que Somos Oviedo es la fuerza mayoritaria del gobierno de la ciudad y, además, "es la opción que impulsa las mayores acciones del gobierno". Rosón sostiene que su partido es "el motor del gobierno en Oviedo"

En cuanto a su estrategia a nivel local, la mantendrán. "No cabe hablar de cambios de estrategia cuando somos la fuerza mayoritaria del gobierno y la pieza clave", ha detallado.