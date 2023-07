Rouco defiende la cultura asturiana pero rechaza los espectáculos que apoyen la cooficialidad

GIJÓN, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha dejado claro este lunes que su partido defiende las tradiciones y culturas asturianas pero ha advertido de que no están de acuerdo en programar espectáculos que promocionen la cooficialidad de la Llingua.

Rouco, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha salido así al paso de lo que considera una "tergiversación" de sus palabras en una entrevista en Onda Cero, en la que a la pregunta de si contratará artistas en asturiano, dijo "si puede no, pero nunca se sabe".

Al tiempo, ha insistido en que se trata de una "polémica absurda" y ha reiterado que durante la campaña electoral han dicho "hasta la saciedad", que se identifican completamente con la defensa de la cultura y tradiciones asturianas y respetan "absolutamente todo" lo relacionado con la identidad de Asturias.

"Somos los grandes defensores de derechos y libertades de las personas", ha asegurado, si bien ha recalcado que no están a favor de la imposición de la Llingua. Dicho esto, ha concretado que Vox está a favor de los diferentes bables, su uso, pero en contra de la cooficialidad y del uso de la Llingua.

Rouco, asimismo, ha arremetido contra las declaraciones "tergiversadas" de sus palabras que se han visto en medios de comunicación y contra quien las ha usado para 'atacar' a su partido, con referencia al portavoz de Foro en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares, a la portavoz de Podemos, Covadonga Tomé e incluso la Academia de la Llingua. Para ella, se parte de un error que llevó a artículos informativos que no se ajustan a la realidad.

"Vox no ha vetado a nadie", ha llegado a decir, para insistir en que "nunca" han vetado a ningún cantante en asturiano y en que en Onda cero no hicieron ni lanzaron ninguna propuesta en ese sentido.

Asimismo, ha remarcado que en Festejos tendrá cabida todo lo tradicional y se trabajará para tener una programación "amplia y variada y que satisfaga a los gijoneses".

Rouco ha remarcado que Vox se presenta como "una fuerza democrática leal y estable que ha venido para quedarse", a lo que ha animado a no generar "fricciones innecesarias". Ha apuntado, además, que el compromiso de Vox sumarse activamente al desarrollo de la ciudad y dar cumplimiento a los pactos de Gobierno.

Por este motivo, ha incidido en que no quieren se confunda la cooficialidad con la promoción de espectáculos en asturiano. "Si los espectáculos van a ser un apoyo a la cooficialidad, no vamos a apoyarlos", ha reiterado.

Sobre ello, ha adelantado que estudiarán las ofertas y si es bueno para Gijón, lo apoyarán. Ha recalcado, a este respecto, que los cantantes de siempre en asturiano no tienen por qué no contratarse. A partir de septiembre valorarán la nueva programación, pero respetarán la ya contratada.

Preguntada por la carta publicada por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en la que hace una defensa de que todos tienen cabida en la ciudad, se ha limitado a decir "creo que estará en nuestra línea".

Para ella, toda esta polémica suscitada son gestos de la izquierda para remover todo esto y estar en contra de Vox. Ha sumado a lo anterior, que si hay mensajes de ideologías de las izquierdas no se programará, pero ha negado que haya "ningún control". En cuanto a la denuncia contra ella por un delito de odio de Andecha Astur, lo ha tildado de "ruido".

Respecto a los puntos Lila --antiacoso de mujeres-- y los de prevención de ataques a colectivos LGTBi, ha defendido, en el primer caso, que son el único partido que defienden a las mujeres y que pide que ellos estén en la cárcel "el máximo tiempo posible", con referencia a agresiones sexuales.

Sobre LGTBi, ha precisado que es "otro tema". Y si bien ha apuntado que no tienen "nada en contra", ha agregado que no están de acuerdo. Ha aclarado que no están en contra de personas LGTBi, si no de que "no tienen por qué estar colectivizados".