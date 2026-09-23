La RTPA celebra dos décadas de historia con la gala especial 'RTPA 20 años contigo' en Laboral

Promoción del programa especial '20 años contigo', de RTPA - RTPA

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) celebra sus veinte años de emisión con 'RTPA 20 años contigo', un programa especial en formato gala que reúne, en el escenario del Teatro de la Laboral (Gijón), a voces y caras de la cadena, así como a una amplia representación de la escena musical y cultural del territorio.

Según ha informado el ente público en nota de prensa, María Herrero y David Arango conducen este recorrido por dos décadas de información, divulgación y entretenimiento con compromiso de servicio público. La música tendrá una presencia destacada en el programa, que se emite desde las 22.30 horas en A7 y rtpa.es, y también en A8 con interpretación en lengua de signos.

Rodrigo Cuevas, Los Berrones, Herbamora, Eva Hevia, la Banda de Gaitas Villa de Xixón, José Ángel Hevia y el Coro Minero de Turón protagonizarán las actuaciones.

La gala también reunirá a profesionales de los Servicios Informativos y Deportes y de los distintos programas de TPA y RPA que, con la mirada puesta en la historia, recordarán algunos de los momentos más destacados de la radiotelevisión pública asturiana y avanzarán las principales novedades de la programación de esta temporada.