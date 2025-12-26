RTPA despide 2025 y da la bienvenida al 2026 con una programación especial

Archivo - Plató de TPA - RTPA - Archivo

OVIEDO 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) despedirá 2025 y dará la bienvenida a 2026 con una programación especial en TPA y RPA, que se extenderá del 29 de diciembre al 6 de enero y combinará tradición, música, cine, humor, documentales y directos, coincidiendo con la celebración del 20º aniversario de la radiotelevisión pública asturiana.

El eje central de esta propuesta serán las Campanadas 2026, que se ofrecerán en directo desde la Plaza Mayor de Gijón en el programa 'Las uvas con TPA', presentado por Ana Francisco y Santi Alverú, con conexiones con hogares asturianos dentro y fuera del Principado y una videoquedada a través de Zoom.

La parrilla especial incluye, entre otros contenidos, un 'Pueblos' navideño desde La Envernal, el estreno del documental 'Solo pienso en ti', especiales de 'Xuntanza', cine clásico como 'Lawrence de Arabia' y 'Cuando Harry encontró a Sally', así como espacios centrados en la cultura asturiana y en figuras como Víctor Manuel y Maxi Rodríguez.

En radio, RPA ofrecerá el especial 'Cocinando el 26', con las principales voces de la emisora desde las cocinas de la Laboral, además de programas como 'Tiempo Añadido' y '¿Y tú, qué traes, 2026?', coproducido con otras radios autonómicas para conectar a oyentes de toda la península en una única emisión el 1 de enero.