RTPA retransmite la noche de los fuegos de Avilés

Cartel de la retransmisión - RTPA

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) retransmitirá en directo los Fuegos Artificiales de San Agustín de Avilés. A partir de las 23.15 horas de este jueves, una edición especial de Conexión Asturias, conducida por Marco Rodríguez, acercará a la audiencia el espectáculo pirotécnico.

La emisión se prolongará hasta las 00.30 horas en A7, rtpa.es y los perfiles oficiales de RTPA en YouTube, Facebook, Instagram, X y Twitch.

Según ha informado RTPA, Eva Fresneda y Amanda Granda recorrerán distintos puntos de la ciudad para mostrar en directo el ambiente que se vive en las calles. La retransmisión ofrecerá diferentes perspectivas del espectáculo desde enclaves privilegiados, como la Ermita de la Luz, el Paseo de la Ría y la plaza del Centro Niemeyer, para subrayar la integración de los fuegos con la ría y el paisaje urbano de Avilés.

Además, el programa ampliará su mirada a otros espacios festivos, como los espectáculos programados en el entorno de La Exposición, donde actuarán las orquestas París de Noia y Panorama. La retransmisión abrirá también una ventana a la participación directa de la ciudadanía.