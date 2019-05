De Rueda (PP): "El PSOE avilesino debería eliminar la palabra industria de su vocabulario"

Publicado 10/05/2019 16:27:13 CET

AVILÉS, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Avilés y número dos de la candidatura a la Alcaldía, Pedro de Rueda, ha afirmado este viernes que "el PSOE de Avilés y su candidata, por vergüenza y respeto al sector y a las familias que temen por sus empleos, deberían eliminar la palabra industria de su vocabulario".

El presidente del PP local ha realizado estas declaraciones después de que el Psoe haya anunciado este viernes sus proyectos industriales para la nueva legislatura.

"La realidad es tozuda, y cada día las decisiones de responsables socialistas pintan una nueva nube negra en el futuro de Avilés, como ocurre con Alcoa, o como comprobamos, estos días, ante las últimas noticias de una compañía de la importancia de ArcelorMittal, que recorta producción en nuestro concejo por el elevadísimo precio de la energía", ha explicado De Rueda.

Además, el presidente del PP local ha recordado que lo que el PSOE sí ha hecho es "decir una cosa en Avilés y en Asturias, mientras hacía lo contrario en Madrid, votando constantemente a favor de medidas que contribuyen al cierre industrial de nuestro concejo, como la situación de la industria electrointensiva, que sigue sin ver aprobado el estatuto prometido".

Por otro lado, Pedro de Rueda ha respondido a las declaraciones del secretario general del PSOE de Avilés, Luis Huerga, donde le acusó de no residir en Avilés. "Como diputado del Partido Popular, he sido el único miembro de una agrupación política avilesina en la Junta General, el único que ha llevado al ámbito autonómico las necesidades y problemas de los avilesinos. Para el PSOE Avilés no ha existido el Parlamento asturiano", ha contestado de Rueda.

"Buena parte de mi amplia trayectoria profesional esta vinculada a la comarca de Avilés, de la que fui presidente de su Club de Empresas; y a Avilés me une también mucha de mi vida personal. Si esto es lo único que el señor Huerga, del que apenas conocemos trayectoria laboral, puede decir en contra de la candidatura del PP, es que hemos acertado por completo y que la ciudad tiene en nosotros al equipo que verdaderamente necesita, ha finalizado el presidente del PP avilesino.