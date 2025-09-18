Saavedra afirma que la contratación de profesionales sin especialidad es "una medida excepcional, puntual y subsidiaria"

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra ha asegurado este jueves que la contratación de profesionales sanitarios sin la correspondiente especialidad es "una medida de carácter excepcional, puntual y subsidiaria, adoptada únicamente en el ámbito de la atención primaria y dirigida principalmente a la realización de la atención continuada, cuando no se dispone de facultativos con la especialidad homologada". Ha añadido que "el único objetivo es el de garantizar la continuidad asistencial y evitar que ningún paciente de nuestro servicio de salud quede sin atención sanitaria".

Ha añadido Saavedra que estas excepcionalidades son principalmente acúmulos, con fechas de fin previstos y que la media temporal es inferior al año, siendo de tres meses la mayoría de ellos.

Ha explicado la consejera que en el Servicio de salud del Principado el requisito de especialidad se cumple escrupulosamente tanto en la inscripción de las bolsas de empleo como en la selección de personal estatutario fijo.

Ha recordado que con ocasión de la pandemia de la COVID-19, en el año 2020, el Ministerio de Sanidad dictó disposiciones de carácter excepcional que autorizaron la contratación temporal de profesionales que, careciendo en ese momento de título de especialista reconocido en España, pudieran desarrollar funciones asistenciales en apoyo de los servicios sanitarios. En aplicación de dicha normativa, el SESPA incorporó de manera puntual profesionales extracomunitarios, siempre con carácter transitorio, para dar respuesta a la emergencia sanitaria.

Ha explicado que una vez superada la pandemia y ante la imposibilidad de cubrir determinadas necesidades asistenciales, con los profesionales inscritos en las bolsas de empleo y, al igual que se hace en el resto de las comunidades autónomas, algunas áreas sanitarias han recurrido en situaciones excepcionales y de forma estrictamente temporal, a la contratación de estos médicos.

La consejera de Salud respondía así a la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo, que ha pedido a la respnsable de Salud que de cifras concretas, que responda y dé cifras exactas.

"Nosotros, a través de profesionales, tenemos constancia de que esto se está produciendo. Tenemos fechas de cuando se realiza la contratación y tenemos, desde luego, como le digo, la más absoluta certeza y la denuncia de los propios compañeros, con miedo, también, entre comillas a denunciarlo, porque se está produciendo. Así que le pediría que nos diga, con toda concreción, cuántos médicos están trabajando en esta situación, durante cuánto tiempo, si tienen la homologación, si no la tienen, en qué áreas sanitarias, en qué centros sanitarios", dijo Fernández Pardo.

La diputada del PP ha manifestado que lo más grave de todo esto es que graduados en medicina, sin especialidad, están también trabajando y están siendo contratados por algunos de los gerentes sanitarios.

"Consideramos que quien está permitiendo que estos profesionales sin cualificación estén atendiendo a los pacientes está infringiendo también el derecho a la equidad, a la igualdad, que tienen los usuarios de la sanidad pública para ser atendidos en las mejores condiciones. Aquí no todo vale, no por el hecho de que no encuentren profesionales, tienen que recurrir a cualquiera, presten la atención sanitaria que presten", dijo la diputada del PP.