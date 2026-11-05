Saavedra defiende el nuevo mapa sanitario y afirma que ha servido para fortalecer los centros comarcales

Concepción Saavedra, en una comparecencia - WEB DE LA JGPA

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha afirmado este jueves que el nuevo mapa sanitario de Asturias (con tres áreas frente a las ocho que existían) ha logrado acercar la atención especializada a la ciudadanía, al fortalecer los centros comarcales con más prestaciones, y mejorar la equidad territorial, especialmente en las zonas alejadas de los grandes hospitales universitarios.

Saavedra, se ha referido a este asunto en una comparecencia en la Junta General del Principado solicitada por el PP. La dirigente asturiana ha defendido que la reorganización de áreas sanitarias impulsada por el Gobierno de Asturias buscaba un objetivo claro: robustecer la red pública con una mejor coordinación entre centros, optimizar el uso de los recursos y garantizar una atención más equitativa en todo el territorio.

A su juicio, los primeros resultados confirman que se están cumpliendo esos propósitos. "No se han debilitado los hospitales comarcales, sino que se han reforzado; no se ha reducido la atención sanitaria en el territorio, sino que se ha ampliado, y la asistencia es hoy más accesible y cercana para la ciudadanía", ha subrayado.

Uno de los avances más relevantes ha sido, junto con el refuerzo de las plantillas de profesionales, la incorporación a los hospitales comarcales de servicios que antes únicamente se prestaban en los centros universitarios.

Se ha referido, por ejemplo, al Hospital de Jarrio que ha sumado prestaciones vinculadas con Aparato Digestivo, Oncología, Endocrinología y Neurofisiología Clínica. En estas especialidades, se han llevado a cabo más de 2.000 consultas y actos médicos. Además, se han superado las 6.100 actuaciones de proximidad, lo que ha evitado desplazamientos a miles de pacientes.

Por su parte, ha dicho que el Hospital Carmen y Severo Ochoa, de Cangas del Narcea, ha incorporado la especialidad de Dermatología, mientras que el Hospital Francisco Grande Covián, de Arriondas, ha puesto en marcha el servicio de Aparato Digestivo y ha reforzado la atención especializada gracias a la estrecha colaboración con el Hospital Universitario de Cabueñes.

Saavedra ha precisado que estos avances han sido posibles gracias al trabajo en red entre los distintos recursos del sistema sanitario público. El modelo, ha comentado, sirve para que profesionales de los hospitales de referencia ofrezcan atención en los centros comarcales, de modo que se acercan consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos a la población.

La reforma, ha concluido, también ha servido para reforzar ámbitos estratégicos como la atención primaria y la salud pública con nuevas estructuras de coordinación en las tres áreas sanitarias. Además, se ha impulsado una central de compras que mejora la eficiencia en la gestión de los recursos y refuerza la capacidad de planificación del sistema sanitario.

CRÍTICAS DEL PP

Las comparecencia de Saavedra no ha convencida a la diputada del PP Pilar Fernández Pardo, que s eha mostrado muy crítica con la gestión del Gobierno regional.

Según Pardo, Saavedra no ha cumplido nada de lo que proponía. Ha dicho que se ha demostrado que "el modelo ha fracasado", pese a que Saavedra siempre intente buscar justificaciones para sus fracasos, recurriendo a cuestiones como la huelga de médicos o la pandemia de COVID-19.

La parlamentaria del PP ha dicho que el Gobierno asturiano no ha conseguido ahorros para las arcas públicas con el nuevo mapa, y que tampoco ha reducido las listas de espera. Tampoco ha servido para el refuerzo de de la atención primaria o para mejorar la salud mental, ha criticado.

Fernández Pardo ha criticado también a Saavedra por no decir "absolutamente nada" cuando el Grupo Popular denunció un presunto conflicto de intereses la cuestionar una adjudicación de un contrato a una persona vinculada al anterior gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).

La parlamentaria ha concluido que la reforma del mapa sanitario "ha fracasado" y que la sanidad asturiana está "peor" que cuando Saavedra llegó a la consejería.