Saavedra dice que el Servicio de Salud realizó en enero más pruebas, consultas e intervenciones que antes de la pandemia

OVIEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado, Soledad Saavedra, ha indicado este jueves en el Pleno de la Junta que durante el mes de enero durante el mes de enero en el Servicio de Salud ya se están realizando más consultas, más pruebas y más intervenciones quirúrgicas que antes de la pandemia, que en el 2019.

Ha explicado que los hospitales de la red pública asturiana realizaron el pasado mes de enero 587 cirugías, 823 técnicas y 12.279 consultas más que en enero de 2019 y la lista de espera para una cirugía se redujo por cuarto mes consecutivo, sobre todo en el 2019.

Así mismo respecto a técnicas y a pruebas, en términos interanuales, con respecto al mes de enero de 2023, hay una reducción de un 11,43% con respecto a los datos que teníamos en aquel momento.

La consejera de Salud ha indicado que el Gobierno va a seguir poniendo en marcha más medidas estructurales llevar al Consejo de Gobierno en próximas semanas y seguir adelante con la estrategia estructural para mejora de las listas de espera.

En este sentido destacó la intención de mejorar los circuitos de apoyo en la red sanitaria concertada y privada. "Nosotros, en Asturias, es algo que es siempre complementario y subsidiario a la pública, pero en este momento consideramos que hay que poner en marcha todos los recursos necesarios para mejorar esos tiempos de demora", ha dicho Saavedra.

Además se está incrementando con la compra de equipos, se trabaja en un plan de formación que va a estar en marcha en este año para la mejora de la capacidad resolutiva de la atención primaria, se van a potenciar el que se realicen consultas de alta resolución; se va a potenciar la telemedicina e incluso la inteligencia artificial para la ayuda en la toma de decisiones de los clínicos, para mejorar también esos tiempos.

"Y, por supuesto, continuaremos co-trabajando en el mejor recurso que tenemos en el Servicio de Salud, que es en la captación y fidelización de los profesionales. Con todas estas medidas estoy segura de que va a mejorar la lista de espera durante el año 2024 y en adelante", ha dicho.

Ha recordado Saavedra las medidas aprobadas y publicadas en el BOPA en febrero en las que se establecían las condiciones de los profesionales para ese trabajo de tarde, con un complemento de productividad según actividad, y con ese acuerdo el SESPA.

Así ha indicado que se van a aprovechar las jornadas de tarde para aumentar la actividad asistencial de cirugía, de pruebas y de consultas, y también de otros procedimientos que hasta ahora no estaban incluidos en esa actividad de tarde.

Ha recordado que su gobierno cuenta en el presupuesto con más de 57 millones con los que el SESPA pretende afrontar esa situación e ir mejorando las listas de espera.

La consejera respondía así a la diputada de Vox, Sara Álvarez, que se ha mostrado muy crítica con las medidas del Gobierno y aseguró que "hay una evidencia de que las políticas de este Gobierno no valen, porque ahí están los datos".

"Si dentro de un mes los datos disminuyen, no tengo ningún problema en venir aquí a decir que sus políticas están dando resultados, pero es que no lo están dando, desde hace muchos años. Además, no se ajustan a las necesidades de la sanidad, de lo que se tiene que plantear, no sirven para atender a una población cuyo número de pacientes va en aumento, porque envejecen trágicamente. Esto es una realidad. Díganos cuál es su plan y en qué se diferencia de lo anterior", ha dicho Álvarez Rouco.