Saavedra garantiza que el nuevo mapa sanitario no aumentará los desplazamientos de pacientes en el área del Oriente

Presentación del equipo directivo del Área Sanitaria III. - PRINCIPADO

OVIEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, ha destacado este lunes, durante la presentación del nuevo equipo directivo del área sanitaria del Oriente a los alcaldes de la cuenca del Nalón, que la reorganización de áreas busca "aumentar los servicios y las prestaciones" en los hospitales comarcales sin que ello suponga un incremento de desplazamientos para los pacientes.

Saavedra ha subrayado que el objetivo de la reestructuración del mapa sanitario es "que los profesionales se acerquen a los hospitales periféricos", haciéndolos "más atractivos" y con "servicios propios", pero reforzados por el apoyo de hospitales de mayor tamaño. "No van a aumentar los desplazamientos", ha asegurado la consejera, quien ha añadido que la idea del Ejecutivo es que "los servicios y prestaciones aumenten en este hospital comarcal".

La consejera ha insistido en que los hospitales comarcales formarán parte de un área "más grande", manteniendo el contacto con servicios con la "última tecnología, los últimos equipamientos y la última cirugía", lo que facilitará la captación de profesionales. "Es más fácil atraerlos cuando no pierden ese contacto, aunque parte de su actividad la realicen en el hospital comarcal", ha afirmado.

Según ha explicado, el nuevo modelo busca "más agilidad, menos burocracia y una mayor coordinación", lo que permitirá "mejorar los tiempos de demora", que constituye "la mayor prioridad" del departamento que dirige Saavedra.

Saavedra ha insistido en que la interlocución directa se mantendrá como hasta ahora, con responsables que estarán presentes "tanto en el hospital como en primaria" y con "una gerencia mayor, pero que también estará en el territorio y presente en esta zona".