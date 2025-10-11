Saavedra pone en valor en Cabrales el trabajo comunitario como herramienta de salud pública

OVIEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha destacado este sábado la importancia del Festival Comunitario 'Cabrales de pueblo en pueblo' como ejemplo de promoción de la salud desde una perspectiva intergeneracional. "Hacer salud es hacer pueblo", ha manifestado en su visita al concejo.

Saavedra ha subrayado que la salud va más allá de la atención sanitaria, señalando que "es importante hacer actividades para promocionar los hábitos de vida saludable". La responsable autonómica ha enfatizado que la salud implica "una alimentación saludable, ejercicio físico, reunirse y evitar la soledad para mejorar el bienestar emocional".

El evento ha sido reconocido con un premio nacional de la Red Española de Ciudades Saludables, lo que para Saavedra representa "un ejemplo para el resto de España de cómo se debe realizar una acción comunitaria". "Esta iniciativa ha recibido un premio nacional por la mejor iniciativa de acción comunitaria para la promoción de la salud", ha explicado.

La consejera ha valorado el carácter participativo e intergeneracional del festival, destacando que "aquí hay gente mayor y gente pequeña y por lo tanto tiene futuro". Además, ha resaltado que la iniciativa "respeta y cuida las tradiciones y raíces, mezclándolas con el mundo actual".

Finalmente, Saavedra ha agradecido "a cada uno de los vecinos por la labor que están haciendo", poniendo en valor el papel de los profesionales sanitarios como "parte del pueblo" y con una vinculación especial con los pacientes y sus familias.