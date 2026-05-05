Saavedra resalta el avance que supone la red oncológica integral

Concepción Saavedra, a la izquierda - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud asturiana, Concepción Saavedra, ha presentado este martes al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias la red oncológica integral que garantizará la misma atención e idénticos tiempos y oportunidades para toda la ciudadanía, independientemente de los lugares de residencia.

Según el Gobierno, este nuevo sistema, denominado Astur-CCC, permitirá superar un modelo "fragmentado", en el que cada hospital trabaja con sus propios protocolos y recursos, para configurar una estructura en malla, con un único estándar de calidad para todo el Principado.

"Este cambio profundo de la cadena asistencial implica la toma de decisiones clínicas compartidas y asegura que cada persona reciba la mejor opción terapéutica disponible, basada en la evidencia científica y consensuada entre los mejores perfiles profesionales", ha valorado Saavedra, quien ha añadido que el Principado no se conforma con cumplir los estándares europeos, sino que aspira a situarse "entre las regiones que mejor cuidan a sus pacientes oncológicos"

Cada año se diagnostican en Asturias entre 7.000 y 8.000 nuevos casos de cáncer. Esta enfermedad, que supone la primera causa de muerte en el Principado, supera con creces el simple proceso médico: es una experiencia vital que requiere apoyo emocional, social y familiar. La nueva red integral diseñada por Salud sienta las bases para atender esta patología en los próximos diez años y pone el foco en los pacientes.

Así, las decisiones clínicas se adoptarán en 17 comités multidisciplinares autonómicos, uno para cada tipo de tumor, en los que participarán especialistas en oncología, cirugía, radiología, anatomía patológica y atención primaria, entre otras. Los tres centros universitarios de referencia -el HUCA, Cabueñes y San Agustín- trabajarán en red con atención primaria, cuidados paliativos y los departamentos de investigación y docencia.

Además, por primera vez se establece una garantía de tiempos máximos: menos de 30 días desde la sospecha hasta el diagnóstico y menos de 21 desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento.

La red incorpora también un Comité Molecular Regional que permitirá que cualquier persona, resida donde resida, pueda acceder a análisis genómicos y tratamientos personalizados. Por su parte, un Consejo de Participación de Pacientes se encargará de recoger las experiencias, prioridades y necesidades de las personas enfermas para definir rutas clínicas y evaluar resultados.

Salud ha logrado que la red haya sido designada por la Unión Europea (UE) como centro integral de cáncer (EU-Designated CCC) junto con otros 29 equipamientos. Este paso permite iniciar el camino para conseguir la certificación europea EUCCC en 2028, un sello que acreditaría el compromiso del Gobierno del Principado con la mejora continua de la atención a los procesos oncológicos.