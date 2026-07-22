Saavedra urge a negociar el Estatuto Marco para evitar la huelga médica de septiembre

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, durante la reunión telemática del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. - PRINCIPADO

OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha participado este miércoles por vía telemática en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde las 17 comunidades autónomas, junto a Ceuta y Melilla, han firmado un comunicado conjunto para ofrecer a la ministra Sanidad, Mónica García, su "colaboración institucional" y "lealtad" ante la reforma del Estatuto Marco.

Tras la reunión, la consejera ha explicado que las comunidades son las responsables de la "gestión directa de la salud" en sus territorios y que, ejercitando esa responsabilidad, tienen la obligación de intentar solucionar un conflicto que "está perjudicando a los pacientes".

En este sentido, la consejera ha mostrado la disposición del Principado a tramitar la reforma del Estatuto Marco y a mejorar las condiciones laborales de los profesionales, respetando los acuerdos alcanzados con los sindicatos. Sin embargo, dada la importancia de la norma, ha pedido que se busque el "máximo consenso" y se reinicien las negociaciones para evitar la huelga anunciada en el sector.

"En Asturias hemos hecho nuestros deberes porque hemos negociado y alcanzado acuerdos que ya se han puesto en marcha", ha destacado Saavedra, antes de instar a todas las partes a "evitar el conflicto sanitario indefinido con el que amenazan para septiembre", el cual tendría una "seria repercusión en la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Asturias y del Sistema Nacional de Salud".

LISTAS DE ESPERA Y HOMOGENEIZACIÓN DE DATOS

Durante la reunión del Consejo Interterritorial también se ha abordado la actualización del marco normativo de 2003 para las listas de espera, con el objetivo de homogeneizar la recogida de datos para que sean transparentes y comparables.

Saavedra ha recordado que el Principado ha participado activamente en los grupos de trabajo durante todo el año y ha presentado alegaciones que han sido aceptadas en su mayoría por el Ministerio. No obstante, ha precisado que el documento técnico aún no está cerrado, especialmente en lo relativo a la atención primaria, por lo que requerirá de más trabajo y debate en la comisión delegada antes de su aprobación definitiva.

Por último, la titular de Salud ha valorado el sistema de medición de Asturias, que cuenta con "trazabilidad dentro de la historia clínica común" y publica sus datos con periodicidad mensual. Asimismo, ha defendido la necesidad de actualizar los sistemas de información diferenciando los procesos complejos o graves, como los oncológicos donde no puede haber demora, de otras patologías.