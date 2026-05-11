Sáenz de Jubera, responsable de Relaciones Institucionales y Patrocinios de la Candidatura Oviedo 2031. - AYUNTAMIENTO OVIEDO

OVIEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

El economista Javier Sáenz de Jubera (Mieres, 1957), se incorpora al equipo de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 como responsable de Relaciones Institucionales y Patrocinios, con el objetivo de concitar el apoyo del mayor número de empresas, instituciones y entidades de diversos sectores en aras de alcanzar el título para la ciudad y para todo el territorio asturiano.

El equipo de Oviedo 2031 celebra su incorporación, porque dada su experiencia y dimensión empresarial consideran que "aportará un hondo conocimiento del tejido económico y productivo asturiano".

En esa misma línea, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, agradeció "su profunda implicación con Asturias al decidir sumarse a este proyecto estratégico para nuestra ciudad y nuestra comunidad".

Javier Sáenz de Jubera es ingeniero de minas, economista y Máster en Dirección de Empresas y se jubiló en diciembre de 2025 de la multinacional del sector de la electricidad Total Energies tras una larga trayectoria de 46 años ligada al sector de la energía y la minería y después de haber transformado la compañía en una empresa multienergías global integrada.

Desde el pasado mes de diciembre asume la presidencia de la Asociación para el Progreso de la Dirección en Asturias(APD), una prestigiosa entidad que aglutina a las principales compañías asentadas en Asturias y a directivos de más de 3.000 empresas en toda España, asociación constituida hace 70 años.

Javier Sáenz de Jubera se entrevistó este lunes con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y con el director del equipo de Oviedo 2031, Rodolfo Sánchez, para definir las líneas de trabajo que impulsará para fortalecer la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura.