Sale a subasta un edificio en la Calle Mon de Oviedo: 13 viviendas y local comercial

Calle Mon, número 8. - GOOGLE MAPS

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un edificio situado en la calle Mon, número 8, en el centro histórico de Oviedo, ha salido a subasta con una valoración de 2.410.000 euros. El inmueble cuenta con una parcela de unos 274 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas con ascensor. Dispone de 13 viviendas, un local comercial o espacio para uso terciario y un garaje o trastero.

El inmueble, valorado en 2,41 millones de euros, podrá ser objeto de pujas hasta el próximo 23 de marzo de 2026 a las 12.00 horas a través de la plataforma especializada eactivos.com, tras realizar el registro correspondiente y abonar un depósito equivalente al 2% de la valoración, que será devuelto al finalizar la subasta.